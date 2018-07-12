В 2019 году в Калифорнии начнут тестировать роботакси Mercedes

Немецкий автопроизводитель Daimler AG и поставщик запчастей для автомобилей Bosch Corp объявили о планах начать тестирование сервиса самоходных такси в Калифорнии в рамках программы испытаний транспортных средств, предназначенных для использования в городских условиях.

Daimler охарактеризовала новые роботакси как «автоматические шаттлы», однако это вовсе не означает, что в пилотном проекте будут тестировать небольшие микроавтобусы, перемещающиеся с невысокой скоростью. Для испытаний будет использоваться парк представительских седанов Mercedes-Benz S-Class и хетчбэков B-Class, которых в долгосрочной перспективе заменят более совершенные модели, такие как прототип Mercedes-Benz F 015 Luxury in Motion, продемонстрированный компанией несколько лет назад.

Пока не известно, в каком городе штата начнут тестирование самоходных такси и каким будет их количество. Переговоры по этому поводу всё ещё ведутся. Тестирование начнётся во второй половине 2019 года, так что у сторон есть время для подготовки.

Предполагается, что поездки для пассажиров будут бесплатными, а в робомобилях будет находиться водитель для страховки на случай непредвиденной ситуации. Заказать поездку по определённым маршрутам по городу можно будет через приложение для смартфона.

Служба будет построена на платформе искусственного интеллекта NVIDIA DRIVE Pegasus. Согласно условиям соглашения с NVIDIA, чипмейкер предоставит для роботакси мощный процессор и графический чип для координации работы сети электронных блоков управления (ECU), а также программное обеспечение для обработки алгоритмов, генерируемых системой управления.

Специальная система охлаждения, разработанная совместно Bosch и Daimler, будет обеспечивать надлежащий температурный режим работы ECU, в то время как электронные блоки будут передавать до 100 Гбайт данных на километр пройденного расстояния.

«Тестирование позволит получить информацию о том, как полностью автоматизированные беспилотные транспортные средства могут быть интегрированы в мультимодальную транспортную сеть, — говорится в заявлении Bosch и Daimler. — Многие города сталкиваются с многочисленными проблемами, которые всё больше обременяют существующую транспортную систему. Тестирование должно показать, как с помощью новой технологии можно решить эти проблемы».



