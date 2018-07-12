Депутаты финкомитета Рады рассказали о правках в закон об автостраховке

Законодатели хотят ускорить и автоматизировать выплаты по "автогражданке".

?Депутаты финкомитета Рады рассказали о правках в закон об автостраховке
Фото: www.capital.ua/Алексей Солодунов

Депутаты комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рассказали LB.ua о новой редакции закона "Об обязательном страховании автогражданской ответственности" (ОСАГО), которую депутаты готовят его к рассмотрению в первом чтении.

В частности, на вопросы отвечали первый замглавы комитета Михаил Довбенко (БПП), замглавы комитета Руслан Демчак (БПП), замглавы комитета Олег Лаврик ("Самопомощь") и секретарь комитета Максим Поляков ("Народный фронт").

Михаил Довбенко напомнил, что действующий закон "Об ОСАГО" вступил в силу еще в 2005 году. "С того времени сильно изменилась мировая практика, изменилось и европейское, и украинское законодательство, Украина подписала соглашение об Ассоциации с Евросоюзом, изменилась судебная практика и ситуация на дорогах. В новой редакции закона №3670д мы учитываем весь комплекс этих причин. Будем выносить его и голосовать за основу", - пояснил первый замглавы комитета.

Комплексное обновление закона "Об ОСАГО" направлено на защиту прав застрахованных и потерпевших в ДТП, добавил Довбенко. Законопроект предусматривает постепенное увеличение страховых сумм, легализацию электронного страхового полиса, улучшение европротокола, упрощение выплат вместо обанкротившихся страховых компаний.

Олег Лаврик отметил, что "предметом законопроекта является электронный страховой полис, которого ждет рынок". Запуск электронного автострахования позволит избежать злоупотреблений с бланками страховых полисов, которые сегодня встречаются на рынке. По словам депутата, законопроект также предполагает постепенное увеличение сумм страховых выплат до миллионных сумм. А проектов с правками в закон "Об ОСАГО" несколько и они во многом похожи.

Руслан Демчак отметил, что законопроект необходим для эффективной работы Моторного (транспортного) бюро Украины, в том числе для ускорения выплат вместо страховых компаний, которые обанкротились. "Для сравнения, Фонд гарантирования вкладов физлиц в течение 20 дней после признания банка неплатежеспособным начинает выплаты вкладчикам в пределах гарантированной суммы. Такой же подход предлагается применить и по отношению к выплатам страховых компаний", - сказал Демчак.

Максим Поляков также высказался в поддержку законопроекта, потому что он позволит ускорить выплаты страховых компаний пострадавшим в ДТП. "Сегодня выплаты от обанкротившихся страховых компаний люди ждут годами - этот вопрос (с принятием поправок в профильный закон - ред.) снимается. Также повышается прозрачность работы страховых компаний, потому что они не смогут затягивать выплаты. В целом эти правки повысят доверие к страховому рынку", - заключил Поляков.

Напомним, ежегодно автостраховку ОСАГО покупают более 7 млн украинцев по данным Моторного бюро. В 2017 году страховые компании урегулировали 130 тысяч страховых случаев по полисам "автогражданки".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
На трассе "Киев - Одесса" автомобиль наехал на рабочих, наносивших разметкуНа трассе "Киев - Одесса" автомобиль наехал на рабочих, наносивших разметку
Метрополитен Киева оказался под угрозой закрытия из-за ареста работы кассМетрополитен Киева оказался под угрозой закрытия из-за ареста работы касс
Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в РоSSии: двое погибших, пять пострадавшихМикроавтобус с украинцами попал в ДТП в РоSSии: двое погибших, пять пострадавших
Американский ракетный эсминец прибыл в Одесский порт (ФОТО)Американский ракетный эсминец прибыл в Одесский порт (ФОТО)
В Украине введут новые штрафы для автомобилистов: Что нужно знатьВ Украине введут новые штрафы для автомобилистов: Что нужно знать
Блок рекламы


Похожие новости
Депутаты рассмотрят правки в закон об автостраховкеДепутаты рассмотрят правки в закон об автостраховке
Кличко обещает штраф в тысячу гривен за незаконную парковкуКличко обещает штраф в тысячу гривен за незаконную парковку
ГФС: 97% автомобилей на транзитных номерах находятся в Украине незаконноГФС: 97% автомобилей на транзитных номерах находятся в Украине незаконно
Tesla «сжигает» $6500 каждую минуту. К концу 2018 года деньги могут закончитьсяTesla «сжигает» $6500 каждую минуту. К концу 2018 года деньги могут закончиться
Омелян: Ремонт двух крупных автомагистралей обещают закончить в маеОмелян: Ремонт двух крупных автомагистралей обещают закончить в мае
Украина арестовала роSSийское судно-земснаряд по делу о незаконной добыче песка в Каркинитском заливеУкраина арестовала роSSийское судно-земснаряд по делу о незаконной добыче песка в Каркинитском заливе
Порошенко подписал закон о праве полиции эвакуировать авто, мешающие проездуПорошенко подписал закон о праве полиции эвакуировать авто, мешающие проезду
Закон о платных дорогах: на каких трассах придется раскошелитьсяЗакон о платных дорогах: на каких трассах придется раскошелиться
В Нигерии арестованы 16 украинских моряков за незаконную торговлю топливомВ Нигерии арестованы 16 украинских моряков за незаконную торговлю топливом
Вступил в силу закон о запрете неплательщикам алиментов водить автомобильВступил в силу закон о запрете неплательщикам алиментов водить автомобиль
Последние новости
Подгружаем последние новости