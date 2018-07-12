?Депутаты финкомитета Рады рассказали о правках в закон об автостраховке

Законодатели хотят ускорить и автоматизировать выплаты по "автогражданке".

Депутаты комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рассказали LB.ua о новой редакции закона "Об обязательном страховании автогражданской ответственности" (ОСАГО), которую депутаты готовят его к рассмотрению в первом чтении.

В частности, на вопросы отвечали первый замглавы комитета Михаил Довбенко (БПП), замглавы комитета Руслан Демчак (БПП), замглавы комитета Олег Лаврик ("Самопомощь") и секретарь комитета Максим Поляков ("Народный фронт").

Михаил Довбенко напомнил, что действующий закон "Об ОСАГО" вступил в силу еще в 2005 году. "С того времени сильно изменилась мировая практика, изменилось и европейское, и украинское законодательство, Украина подписала соглашение об Ассоциации с Евросоюзом , изменилась судебная практика и ситуация на дорогах. В новой редакции закона №3670д мы учитываем весь комплекс этих причин. Будем выносить его и голосовать за основу", - пояснил первый замглавы комитета.

Комплексное обновление закона "Об ОСАГО" направлено на защиту прав застрахованных и потерпевших в ДТП, добавил Довбенко. Законопроект предусматривает постепенное увеличение страховых сумм, легализацию электронного страхового полиса, улучшение европротокола, упрощение выплат вместо обанкротившихся страховых компаний.

Олег Лаврик отметил, что "предметом законопроекта является электронный страховой полис, которого ждет рынок". Запуск электронного автострахования позволит избежать злоупотреблений с бланками страховых полисов, которые сегодня встречаются на рынке. По словам депутата, законопроект также предполагает постепенное увеличение сумм страховых выплат до миллионных сумм. А проектов с правками в закон "Об ОСАГО" несколько и они во многом похожи.

Руслан Демчак отметил, что законопроект необходим для эффективной работы Моторного (транспортного) бюро Украины, в том числе для ускорения выплат вместо страховых компаний, которые обанкротились. "Для сравнения, Фонд гарантирования вкладов физлиц в течение 20 дней после признания банка неплатежеспособным начинает выплаты вкладчикам в пределах гарантированной суммы. Такой же подход предлагается применить и по отношению к выплатам страховых компаний", - сказал Демчак.

Максим Поляков также высказался в поддержку законопроекта, потому что он позволит ускорить выплаты страховых компаний пострадавшим в ДТП. "Сегодня выплаты от обанкротившихся страховых компаний люди ждут годами - этот вопрос (с принятием поправок в профильный закон - ред.) снимается. Также повышается прозрачность работы страховых компаний, потому что они не смогут затягивать выплаты. В целом эти правки повысят доверие к страховому рынку", - заключил Поляков.

Напомним, ежегодно автостраховку ОСАГО покупают более 7 млн украинцев по данным Моторного бюро. В 2017 году страховые компании урегулировали 130 тысяч страховых случаев по полисам "автогражданки".