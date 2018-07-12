Ещё 10 самых красивых кастомных мотоциклов

Ещё 10 самых красивых кастомных мотоциклов

Большая часть кастомных мастерских расположена, конечно, в США, но в этой подборке будет и несколько фирм из других стран — Австралии, Франции, Великобритании, Швеции. Потому что красивые мотоциклы нужны везде.

Ещё 10 самых красивых кастомных мотоциклов

Magnum Opus. Компания из Уилмингтона (Северная Каролина, США), специализирующаяся на реставрации и кастомизации (порой до неузнаваемости) старых мотоциклов. На снимке — Magnum Opus 1986 Virago XV1100.

Ещё 10 самых красивых кастомных мотоциклов
Urban. Мастерская, основанная в 2011 году в Файфе (Вайоминг, США). Занимается продажей мотоциклов и изготовлением кастомных запчастей, но иногда выполняет и полноценные проекты по кастомизации мотоциклов. На снимке — Urban Jeff Gordon Team #24 Roadglide, построенный для четырёхкратного чемпиона NASCAR Джеффа Гордона.
Ещё 10 самых красивых кастомных мотоциклов
Garwood. Компания из Лексингтона (Северная Каролина), занимается в основном кастомизацией и изготовлением под заказ спортивных мотоциклов. На снимке — модель Garwood On Tap.
Ещё 10 самых красивых кастомных мотоциклов
Shaw Speed & Custom (Брайтон, Великобритания). Мастерская, являющаяся частью дилерской сети Harley-Davidson, заодно работает с кастомизацией мотоциклов. Основной стиль — ретробайки, подходящие больше европейским, чем американским дорогам. На снимке — Shaw Fury Road.
Ещё 10 самых красивых кастомных мотоциклов
House of Thunder (Майами, Флорида). Очень известная мастерская, не раз засветившаяся в различных телешоу, и заодно дилер Harley-Davidson. На снимке — «медный» кастом-байк Copper Sportster.
Ещё 10 самых красивых кастомных мотоциклов
Clutch. Французы тоже умеют кастомизировать байки. Парижская компания занимается восстановлением и доработкой классических мотоциклов. На снимке — Clutch Kawasaki KZ650.
Ещё 10 самых красивых кастомных мотоциклов
Unique. А это уже шведы. Кастомная мастерская из Стокгольма основана в 1995 году и строит самые разные кастомы — чопперы, гоночные, ретро. На снимке — драг-байк Unique Lasse Wahlberg (назван именем гонщика, для которого построен).
Ещё 10 самых красивых кастомных мотоциклов
Ellaspede. Компания из Брисбена, Австралия. Специализация — реставрация и кастомизация классики. На снимке — Ellaspede EB236 — BMW R65.
Ещё 10 самых красивых кастомных мотоциклов
Monnom. Компания из Де-Мойна (Айова) образовалась буквально в этом году и уже продемонстрировала свой первый кастом — Monnom Honda CB550.
Ещё 10 самых красивых кастомных мотоциклов
MotoRelic. Мастерская из Гамильтона (Вайоминг), опять же занимающаяся восстановлением и доработкой ретро-байков. На снимке — MotoRelic Honda Ascot 1982.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
На трассе "Киев - Одесса" автомобиль наехал на рабочих, наносивших разметкуНа трассе "Киев - Одесса" автомобиль наехал на рабочих, наносивших разметку
Метрополитен Киева оказался под угрозой закрытия из-за ареста работы кассМетрополитен Киева оказался под угрозой закрытия из-за ареста работы касс
Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в РоSSии: двое погибших, пять пострадавшихМикроавтобус с украинцами попал в ДТП в РоSSии: двое погибших, пять пострадавших
Американский ракетный эсминец прибыл в Одесский порт (ФОТО)Американский ракетный эсминец прибыл в Одесский порт (ФОТО)
В Украине введут новые штрафы для автомобилистов: Что нужно знатьВ Украине введут новые штрафы для автомобилистов: Что нужно знать
Блок рекламы


Похожие новости
10 самых редких автомобилей Porsche10 самых редких автомобилей Porsche
Девушки Международной выставки мотоциклов EICMA 2017Девушки Международной выставки мотоциклов EICMA 2017
На Буковине обнаружили десятки угнанных в ЕС мотоцикловНа Буковине обнаружили десятки угнанных в ЕС мотоциклов
Porsche представил один из самых мощных универсалов в миреPorsche представил один из самых мощных универсалов в мире
Harley-Davidson отзывает 57 тысяч мотоцикловHarley-Davidson отзывает 57 тысяч мотоциклов
Топ-10 самых доступных автомобилей в УкраинеТоп-10 самых доступных автомобилей в Украине
Опубликован Топ-5 самых надежных автомобилей в миреОпубликован Топ-5 самых надежных автомобилей в мире
McLaren выпустит 106 самых быстрых автомобилей в истории маркиMcLaren выпустит 106 самых быстрых автомобилей в истории марки
Рейтинг самых продаваемых марок авто 2016 годаРейтинг самых продаваемых марок авто 2016 года
Рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира возглавила гонконгская авиакомпанияРейтинг самых безопасных авиакомпаний мира возглавила гонконгская авиакомпания
Последние новости
Подгружаем последние новости