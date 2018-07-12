Ещё 10 самых красивых кастомных мотоциклов

Большая часть кастомных мастерских расположена, конечно, в США , но в этой подборке будет и несколько фирм из других стран — Австралии, Франции, Великобритании, Швеции. Потому что красивые мотоциклы нужны везде.

Magnum Opus. Компания из Уилмингтона (Северная Каролина, США), специализирующаяся на реставрации и кастомизации (порой до неузнаваемости) старых мотоциклов. На снимке — Magnum Opus 1986 Virago XV1100.

Urban. Мастерская, основанная в 2011 году в Файфе (Вайоминг, США). Занимается продажей мотоциклов и изготовлением кастомных запчастей, но иногда выполняет и полноценные проекты по кастомизации мотоциклов. На снимке — Urban Jeff Gordon Team #24 Roadglide, построенный для четырёхкратного чемпиона NASCAR Джеффа Гордона.Garwood. Компания из Лексингтона (Северная Каролина), занимается в основном кастомизацией и изготовлением под заказ спортивных мотоциклов. На снимке — модель Garwood On Tap.Shaw Speed & Custom (Брайтон, Великобритания). Мастерская, являющаяся частью дилерской сети Harley-Davidson, заодно работает с кастомизацией мотоциклов. Основной стиль — ретробайки, подходящие больше европейским, чем американским дорогам. На снимке — Shaw Fury Road.House of Thunder (Майами, Флорида). Очень известная мастерская, не раз засветившаяся в различных телешоу, и заодно дилер Harley-Davidson. На снимке — «медный» кастом-байк Copper Sportster.Clutch. Французы тоже умеют кастомизировать байки. Парижская компания занимается восстановлением и доработкой классических мотоциклов. На снимке — Clutch Kawasaki KZ650.Unique. А это уже шведы. Кастомная мастерская из Стокгольма основана в 1995 году и строит самые разные кастомы — чопперы, гоночные, ретро. На снимке — драг-байк Unique Lasse Wahlberg (назван именем гонщика, для которого построен).Ellaspede. Компания из Брисбена, Австралия. Специализация — реставрация и кастомизация классики. На снимке — Ellaspede EB236 — BMW R65.Monnom. Компания из Де-Мойна (Айова) образовалась буквально в этом году и уже продемонстрировала свой первый кастом — Monnom Honda CB550.MotoRelic. Мастерская из Гамильтона (Вайоминг), опять же занимающаяся восстановлением и доработкой ретро-байков. На снимке — MotoRelic Honda Ascot 1982.



