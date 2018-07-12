Под КГГА проходят акции за и против подорожания проезда в метро
В поддержку поднятия цен пришли сотрудники метрополитена.
На акцию пришли около 200 человек, обстановка спокойная.
В то же время возле станции метро "Крещатик" через дорогу от КГГА собираются сторонники поднятия цен. Это люди в форме "Киевспастранса", а также машинисты подземки. Количество участников акции в поддержку подорожания около 150 человек.
Столичные власти обещали, что после подорожания проезда сотрудникам Киевпастранса и Киевского метрополитена повысят зарплаты.
"Пассажиры не видят, что происходит в том же КП "Киевпастранс". Сегодня есть свободные вакансии в этом предприятии для более 2000 человек. Водитель, работающий с раннего утра до позднего вечера, должен отдыхать два дня, но имея такое количество вакансий, "Киевпастранс" не может себе такого позволить. А почему не хватает водителей? Потому что низкая заработная плата. Поэтому с одной стороны цены за проезд в транспорте "кусаются", а с другой - около 10 000 работников "Киевпасстранс" и 8000 работников "Киевского метрополитена", - заявил накануне вице-мэр Киева Николай Поворозник.
Напомним, что с 14 июля в Киеве повысят стоимость проезда в наземном и подземном транспорте до 8 гривен. Сейчас разовая поездка в метро стоит 5 гривен, в троллейбусах, автобусах, трамваях - 4 гривны.
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