Ariel показал Atom четвёртого поколения
Правда, внешне новый Atom неотличим от предшественников, хотя в Ariel объявили, что от старой модели остались только педали тормоза и сцепления, а также… пробка бензобака. Новая рама с изменённой геометрией стала на 15% жёстче и позволила сделать кокпит чуть просторнее. Изменилась форма углепластиковых аэродинамических элементов, благодаря чему увеличилась прижимная сила и улучшилось охлаждение силового агрегата.
Он, кстати, остался прежним — это двухлитровый четырёхцилиндровый турбомотор Honda K20C мощностью 32о лошадиных сил и шестиступенчатая механическая коробка передач. Привод — задний, через самоблокирующийся дифференциал. Схема подвески с горизонтально расположенными стойками не изменилась, но характеристики пересмотрены.
Характеристики по?прежнему впечатляют: при массе всего 595 килограммов Atom разгоняется до 97 км/ч за молниеносные 2,8 секунды, максимальная скорость составляет 261 км/ч — кстати, до неё Ariel разгоняется всего за 6,8 секунды. Автомобиль продаётся в Европе, США и Австралии, а стоимость начинается всего с 40 тысяч долларов. Ежегодно выпускается лишь 100 «Атомов».
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Транспорт
12.07.2018 09:40