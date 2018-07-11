Туроператор Join UP! в разгар сезона сократил количество полетов в Турцию

В компании ожидают, что такой шаг стабилизирует расписание.

Туроператор Join UP! в разгар сезона сократил количество полетов в Турцию
Фото: joinup.ua

В ответ на ситуацию с частыми задержками и переносами чартерных рейсов авиакомпаний по заказу туроператора Join UP!, компания приняла решение сократить полетную программу в Турцию.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что этот шаг поможет снизить нагрузку на флот авиаперевозчиков, которая сложилась из-за плотного графика перелетов, максимального использования самолетов в разгар туристического сезона и отсутствия свободных самолетов у авиакомпаний для подмен в случае сбоев в расписании.

"Уменьшение количества рейсов позволит выровнять расписание авиакомпаний и предупредить длительные ожидания и неудобства для туристов", - считают в Join UP!

Согласно сообщению, начиная с 11 июля компания постепенно сократит прямые перелеты в Турцию из Киева, Винницы, Ровно, Кривого Рога, Херсона, Одессы и Харькова. Всего в период с 11 по 26 июля полетная программа в Турцию сократится на 13 рейсов в неделю.

В Join UP! заверили, что туристы, которые вылетали из Киева, вылетят на курорты другими рейсами туроператора, в те же даты из того же города. Туристам из Харькова и Одессы предложат ближайшие доступные рейсы в этих городах или рейсы из других городов.

По данным компании, полетная программа в Турцию будет прекращена из региональных аэропортов Винницы, Ровно, Кривого Рога и Херсона. Изменения коснутся 1010 туристов, рейсы которых попали под сокращение (Винница - 249 человека, Кривой Рог - 282 человека, Ровно - 115 человек, Херсон - 364 человека). Этим туристам компания предложит вылет ближайшим к ним рейсом из другого города или 100% возврат средств.

Ранее сообщалось, что 543 украинца "застряли" в Турции из-за задержки рейсов. По словам начальника консульского управления обеспечения МИД Украины Василия Кирилича, "авиаперевозчик и туроператор выясняют, кто кому должен".

По версии туроператора, задержка рейсов возникла из-за технического сбоя, вызванного попаданием птицы в двигатель самолета.


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