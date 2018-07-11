Классический Ford Mustang сделали беспилотником

Классический Ford Mustang сделали беспилотником

Как сообщает портал Motoring Research, в Фестивале скорости в Гудвуде, который пройдет 12?15 июля, примет участие Ford Mustang 1965 года, оснащенный технологией автономного вождения. Автомобиль попытается подняться на холм в беспилотном режиме.

Технологию автономного вождения для классического Mustang разработала компания Siemens в сотрудничестве с Университетом Крэнфилда. При этом команда разработчиков использовала технологию компании Bentley Systems для создания подробного 3D-скана трассы.

Классический Ford Mustang сделали беспилотником

Фестиваль скорости в Гудвуде представляет собой ежегодные соревнования по подъему на холм, которые проходят на территории загородного дома Гудвуд Хаус в Западном Суссексе, Великобритания. В этом году фестиваль празднует свое 25-летие. Известно, что на 1,86-километровой трассе попытается установить рекорд электромобиль Volkswagen I.D. R, установивший ранее абсолютный рекорд на Пайкс Пик. Кроме того, классический «Мустанг» будет не единственным беспилотником на фестивале — холм также попробует покорить самоуправляемый гоночный автомобиль Roborace.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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