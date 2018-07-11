543 украинца "застряли" в Турции из-за задержки рейсов
Авиаперевозчик и туроператор выясняют, кто кому должен.
Четыре рейса с 543 украинцами на борту не смогли вовремя вылететь из Турции в Украину из-за недоразумений между авиаперевозчиком и туроператором.
Об этом сообщил начальник консульского управления обеспечения МИД Украины Василий Кирилич, передает УНИАН.
"По состоянию на 16:00 11 июля 2018 года в Турции задержаны 4 рейса, которыми должны были бы вернуться 543 гражданина Украины на Родину", - заявил Кирилич.
По его словам, "снова авиаперевозчик и туроператор выясняют, кто кому должен, а бремя этих недоразумений ложится на плечи украинцев".
Напомним, почти тысяча украинских туристов несколько суток не могли вылететь из Туниса в Украину. Украинская авиакомпания "Браво" пообещала выполнить пять гуманитарных рейсов в Киев и Львов для доставки пассажиров.
Позже стала известна причина таких действий: туроператор "Оазис" задолжал перевозчику более 25 млн гривен.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о преодолении кризиса с авиаперевозками, вызванного массовыми задержками рейсов, но ситуация с задержкой рейсов повторяется.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
11.07.2018 19:53
11.07.2018 19:55