543 украинца "застряли" в Турции из-за задержки рейсов

Авиаперевозчик и туроператор выясняют, кто кому должен.

543 украинца "застряли" в Турции из-за задержки рейсов

Четыре рейса с 543 украинцами на борту не смогли вовремя вылететь из Турции в Украину из-за недоразумений между авиаперевозчиком и туроператором.

Об этом сообщил начальник консульского управления обеспечения МИД Украины Василий Кирилич, передает УНИАН.

"По состоянию на 16:00 11 июля 2018 года в Турции задержаны 4 рейса, которыми должны были бы вернуться 543 гражданина Украины на Родину", - заявил Кирилич.

По его словам, "снова авиаперевозчик и туроператор выясняют, кто кому должен, а бремя этих недоразумений ложится на плечи украинцев".

Напомним, почти тысяча украинских туристов несколько суток не могли вылететь из Туниса в Украину. Украинская авиакомпания "Браво" пообещала выполнить пять гуманитарных рейсов в Киев и Львов для доставки пассажиров.

Позже стала известна причина таких действий: туроператор "Оазис" задолжал перевозчику более 25 млн гривен.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о преодолении кризиса с авиаперевозками, вызванного массовыми задержками рейсов, но ситуация с задержкой рейсов повторяется.


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