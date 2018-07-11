Аэропорт "Борисполь" согласовал 17 рейсов Ryanair из 24

По остальным слотам еще ведутся переговоры.

Аэропорт "Борисполь" согласовал 17 рейсов Ryanair из 24
Фото: Hyser

Международный аэропорт "Борисполь" и ирландская авиакомпания Ryanair согласовали расписание полетов по 17 из 24 запрошенных рейсов. Об этом заявил генеральный директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин, сообщает Data.ua.

Представители Ryanair согласовали расписание полетов по 17 рейсам, по остальным еще ведутся переговоры. "Все 24 частоты, которые запрошены, могут состояться, но возможны коррекции. Кто заранее купил билеты, должны знать, что отклонения по вылету могут быть плюс-минус 1-2 часа", - сказал Рябикин.

Напомним, Ryanair начнет полеты из Киева в сентябре. В частности, первый маршрут Ryanair в Украине будет осуществляться по направлению Киев - Берлин. В июне компания анонсировала запуск дополнительного рейса из Украины в Польшу. Так, с 31 октября 2018 года лоукостер Ryanair запустит рейс по маршруту: Киев (Борисполь) - Быдгощ.


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