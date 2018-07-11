Аэропорт "Борисполь" согласовал 17 рейсов Ryanair из 24

По остальным слотам еще ведутся переговоры.

Международный аэропорт "Борисполь" и ирландская авиакомпания Ryanair согласовали расписание полетов по 17 из 24 запрошенных рейсов. Об этом заявил генеральный директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин, сообщает Data.ua.

Представители Ryanair согласовали расписание полетов по 17 рейсам, по остальным еще ведутся переговоры. "Все 24 частоты, которые запрошены, могут состояться, но возможны коррекции. Кто заранее купил билеты, должны знать, что отклонения по вылету могут быть плюс-минус 1-2 часа", - сказал Рябикин.