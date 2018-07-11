Старый Land Cruiser превратили в электромобиль.
Toyota Land Cruiser 70-й серии – один из самых серьезных и уважаемых внедорожников в мире. Он представлен в огромном количестве стран и модификаций. Очередную интересную версию построила фирма Voltra.
По заказу австралийской горнодобывающей компании BHP грузовой Land Cruiser перевели на электротягу. Электрокар станет работать на одном из крупнейших в мире месторождений урана, меди и серебра под названием «Олимпийская дамба».
Вместо 4,5-литрового дизеля V8 под капотом примостился 90-сильный электромотор, который на пике может отдавать до 141 л.с., и блок литий-ионных аккумуляторов емкостью 42,2 кВт*ч. Полный привод машине оставили, но добавили систему рекуперации при торможении. Иные характеристики автомобиля, включая запас хода, не сообщаются.
Пока речь идет о тестовой эксплуатации одного экземпляра. Если техника покажет себя с хорошей стороны, горняки готовы заказать партию электромобилей. Они помогут убить двух зайцев сразу: снизить уровень загрязнения воздуха в шахтах, улучшив условия труда, и сократить издержки компании на 10-20%.
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