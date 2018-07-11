Новую модель DS рассекретили на патентных рисунках.

На осеннем моторшоу в Париже марка DS (премиальный суббренд «Ситроена») покажет модель DS 3 второго поколения. Ныне выпускаемый хэтчбек ведет историю с 2009 года и уже явно нуждается в замене.

Следуя сложившейся моде, французы разработали не обычный хэтч, а псевдокроссовер. Так что название машины чуть изменится – на DS 3 Crossback. Официально марка никакой информации пока не выдавала, но просочившиеся в сеть патентные рисунки позволяют рассмотреть новинку во всех дизайнерских подробностях.

Альянс PSA остается верен традиции выпускать «дизайнерские» автомобили. Изысков у «трешки» хватает. Взять хотя бы оформление передней оптики, «плавник» на задних дверях и центральную консоль, составленную и ромбов разного размера.

По предварительным данным, DS 3 Crossback базируется на абсолютно новой платформе CMP. Она разработана, в том числе, и для электромобилей, так что в семействе ожидается экологически чистая версия с автономностью более 400 километров. А вот основным мотором наверняка станет бензиновая «турбочетверка» 1.6. Конкурировать псевдокроссовер станет с Audi Q2, BMW X2 и Mini Countryman.