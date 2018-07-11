Самолет Anda Air совершил вынужденную посадку в "Борисполе" из-за птицы, попавшей в двигатель
На борту было 174 пассажиров. Пострадавших нет.
Самолет авиакомпании Anda Air в среду, 11 июля, совершил вынужденную посадку в киевском аэропорту "Борисполь" из-за птицы, которая попала в двигатель.
Об этом рассказал журналистам министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Сегодня у нас был легкий инцидент. Самолет, который вылетел из "Жулян", - в двигатель попала птица над Одессой. Был вынужден вернуться назад, осуществил посадку в "Борисполе", - заявил он.
На сайте аэропорта "Борисполь" говорится, что самолет Anda Air выполнял рейс Киев - Анталия. На его борту находились 174 пассажира и 6 членов экипажа.
Пострадавших нет.
Пресс-служба туроператора Join UP!, по заказу которого выполнялся рейс SSV2261 сообщила, что из-за инцидента рейс Киев - Анталия был перенесен, предварительно на 14:30. Самолет сможет подняться в небо после того, как будет проведен технический осмотр.
Перенос рейса Киев - Анталия приведет к изменениям в расписании и других связанных рейсов:
- SSV2086 Анталия - Винница (перенесен на 17:30)
- SSV2085 Винница - Анталия (перенесен на 21:00)
- SSV2078 Анталия - Кривой Рог (перенесен на 00.30 12 июля)
- SSV2077 Кривой Рог - Анталия (перенесен на 3:55 12 июля)
- SSV 2262 Анталия - Киев (перенесен на 7:40 12 июля)
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