Лукашенко подписал указ про электромобили

"Очень хороший автомобиль".

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля подписал указ "О стимулировании использования электромобилей".

Об этом сообщают Новости Беларуси со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Документом предусматриваются меры, направленные на стимулирование спроса на электромобили, а также создание зарядной и сервисной инфраструктуры.

В частности, предусмотрено освобождение от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск электромобилей к участию в дорожном движении; налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Беларуси зарядных устройств, не производимых на территории страны.

Государственным оператором по созданию и развитию зарядной сети для электромобилей выступит РУП " ПО "Белоруснефть", которое обеспечит разработку и реализацию соответствующей программы.

В конце лета прошлого года Лукашенко лично протестировал последнюю модель Tesla и заявил, что в республике необходимо немедленно реализовать подобный проект. Сейчас Национальная академия наук готовит образец полностью белорусского электромобиля.

Говоря об автомобиле Tesla, который он тестировал, президент Беларуси признался, что проехал на нем со скоростью 280 км/ч и "испугался, что он может взлететь".

"Самолет взлетает и садится с такой скоростью. Очень хороший автомобиль", - сказал Лукашенко.