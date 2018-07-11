General Electric изготовила первый локомотив для Украины

Прибытие локомотива GE Evolution в Украину ожидается уже в августе.

Американская компания General Electric изготовила первый локомотив серии GE Evolution в соответствии с соглашением между "Укрзализныцей" и GE Transportation.

Об этом сообщил и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

"Вот он, первый локомотив General Electric, изготовленный для украинской железной дороги. Собирают его на заводе в Пенсильвании, серия GE Evolution ТЕ33АС", - написал он в фейсбуке.

Кравцов сообщил, что прибытие первого локомотива GE Evolution в Украину ожидается морем уже в августе, а их дальнейшее доукомплектование будет проходить на Крюковском вагоностроительном заводе.

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Напомним, 23 февраля УЗ и GE Тransportation подписали рамочный договор о 15-летнем партнерстве по обновлению и модернизации подвижного состава украинских железных дорог. Он предусматривает поставку до 225 локомотивов General Electric серии Evolution до 2034 года и их долгосрочное техническое обслуживание.

По первому контракту стоимостью 140 млн долларов (с НДС) УЗ до конца первого квартала 2019 года получит 30 тепловозов. Финансирование предоставил государственный Укрэксимбанк.

Партия локомотивов, которую поставит General Electric в сотрудничестве с Крюковским вагоностроительным заводом - крупнейшая в истории независимой Украины.


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