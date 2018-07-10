В Украине появится вертолетная полиция

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В Украине полным ходом идет создание вертолетной полиции, на что планируют потратить полмиллиарда евро (15 млрд грн). До конца 2018-го силовики планируют получить первые четыре-пять из 55 французских вертолетов компании Airbus. Напомним, в начале года руководство МВД и Нацполиции сообщило о старте большого вертолетного проекта, который реализуется украинскими силовиками совместно с их французскими коллегами.

Как рассказал «Сегодня» советник главы МВД Иван Варченко, всю партию вертолетов Украина получит в течение двух-трех лет.

«Сейчас в МВД формируется специальное подразделение, которое будет руководить этой вертолетной службой, — рассказал нам Варченко. — Кстати, эта служба, точнее полученные вертолеты, будут использоваться и для нужд полиции, пограничников и спасателей. Для каждого вида операции будет определенный вид вертолета. Одни будут задействованы для эвакуации людей и прочей помощи в чрезвычайных ситуациях, другие — для патрулирования территории либо для дежурства на определенном участке. Кроме того, в работе полиции вертолеты будет задействованы для спецопераций по борьбе с преступностью — для выявления и преследования нарушителей закона».

К этому он добавил, что вертолеты будут задействоваться и для наблюдения за ситуацией на государственной границе Украины.

По словам Варченко, для каждого вертолета будет предусмотрен экипаж из 2-3 человек, всего в этой службе планируется порядка 150-200 пилотов. Их обучат оказывать поддержку с воздуха патрульной полиции, конвойным подразделениям и полиции превенции. В ряды пилотов вертолетной полиции возьмут тех, у кого уже есть летный опыт.

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев заявлял, что на западные, восточные и северные области страны в первое время будут дислоцироваться по два экипажа на регион.

«На столицу приходится наибольшее количество трасс, поэтому в Киеве должны постоянно находиться один-два экипажа», — уточнил Князев.

Планируется, что на вооружении у копов появятся три модели вертолетов: H-145 (чаще используется для патрулирования, пригоден для перевозки спецназа), Н-125 и H-225, имеющие широкий спектр применения.

По международному опыту, экипаж вертолета работает в связке с наземными копами — последним сообщают о маршруте преступников, и они блокируют движение на нужных улицах. Как правило, при поддержка с воздуха погоня за автомобилем заканчивается спустя 30-40 минут в пользу копов.


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