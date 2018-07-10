На трассе Киев - Одесса загорелся экскурсионный автобус с детьми
Пострадавших нет.
В понедельник вечером на трассе М-05 "Киев - Одесса" загорелся экскурсионный автобус с детьми.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области в Фейсбуке.
Правоохранители получили вызов около 21:00. Прибыв на место происшествия, они обнаружили автобус NEOPLAN, который перевозил 57-детей в сопровождении родителей.
"Водитель совершил аварийную остановку на обочине по причине возгорания моторного отсека. На месте уже работали спасатели, которые эвакуировали всех пассажиров на безопасное расстояние и локализовали пожар", - сообщили в полиции
Правоохранители сообщили об инциденте перевозчику и вызвали дополнительный транспорт.
До прибытия другого автобуса полицейские обеспечивали пассажиров питьевой водой, продуктами питания и предоставляли другую помощь по необходимости.
Сейчас эксперты выясняют все обстоятельства происшествия. После проверки также будет проведена превентивная работа с пассажироперевозчиками.
Напомним, ранее в Ровенской области произошло ДТП, в котором пострадали шестеро детей и 29-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево.
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10.07.2018 16:41