На трассе Киев - Одесса загорелся экскурсионный автобус с детьми

Пострадавших нет.

На трассе Киев - Одесса загорелся экскурсионный автобус с детьми
Фото: facebook.com/odesapolice

В понедельник вечером на трассе М-05 "Киев - Одесса" загорелся экскурсионный автобус с детьми.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области в Фейсбуке.

Правоохранители получили вызов около 21:00. Прибыв на место происшествия, они обнаружили автобус NEOPLAN, который перевозил 57-детей в сопровождении родителей.

"Водитель совершил аварийную остановку на обочине по причине возгорания моторного отсека. На месте уже работали спасатели, которые эвакуировали всех пассажиров на безопасное расстояние и локализовали пожар", - сообщили в полиции

Правоохранители сообщили об инциденте перевозчику и вызвали дополнительный транспорт.

До прибытия другого автобуса полицейские обеспечивали пассажиров питьевой водой, продуктами питания и предоставляли другую помощь по необходимости.

Сейчас эксперты выясняют все обстоятельства происшествия. После проверки также будет проведена превентивная работа с пассажироперевозчиками.

Напомним, ранее в Ровенской области произошло ДТП, в котором пострадали шестеро детей и 29-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево.


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