Двое людей попали под поезд во Львовской области

Женщина погибла на месте, мужчина попал в больницу.

Двое людей попали под поезд во Львовской области
Фото: Макс Требухов

Два человека попали под поезд "Ивано-Франковск-Киев" возле станции "Пидзамче" во Львове. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

В результате наезда на месте инцидента до приезда медиков погибла женщина 30-35 лет, личность которой устанавливают. 33-летний житель Львова получил травмы – закрытую черепно-мозговую травму, перелом правого предплечья и ушибы. Его госпитализировали в больницу скорой помощи.

По данным департамента, инцидент произошел в 20:26 9 июля по улице Бродовской во Львове. Задержка в движении поездов составила 1 час 16 минут.

Обстоятельства и причины инцидента выясняются.

Напомним, на прошлой неделе в Барышевке Киевской области 15-летний парень трагически погиб от поражения электрическим током при попытке сфотографироваться на железнодорожном мосту.


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