Туроператор Join Up! оправдался за задержки чартерных рейсов

В аэропорту "Львов" задерживаются четыре рейса SkyUp.

Туроператор Join Up! оправдался за задержки чартерных рейсов

Туристическое агентство Join Up! оправдалось за задержки чартерных рейсов по направлению Хургада 9 июля.

В заявлении компании указано, что в связи с задержкой по техническим причинам рейса KUP7401 по заказу туроператора Join UP! от 9 июля на направлении Киев-Хургада авиакомпанией SkyUp Airlines была произведена замена воздушного судна. Во время ожидания авиакомпания предоставила пассажирам воду и закуски (в промежуток времени с 9:00 до 10:00) и горячий обед (около 14:00).

Относительно рейса Киев-Хургада, вылет которого был перенесен в связи с технической причиной, пассажирам из других городов в 9:00 предложили трансфер и поселение в отель.

Самолет рейса KUP7401 с пассажирами на борту вылетел согласно новому графику в 15:25 и в данный момент успешно приземлился в аэропорту Хургады.

Эта задержка повлияла на связанные рейсы, сообщает туроператор. В частности, туристы, ожидавшие вылета из Хургады во Львов, были размещены в гостинице и обеспечены питанием в Египте.

Туристы рейса KUP7413 Львов-Хургада были предупреждены о переносе времени рейса на более позднее время заранее. Поэтому в аэропорт туристы заранее не приезжали.

"Туристы рейса KUP7402 Хургада-Киев будут обеспечены ужином в отеле в Египте, после чего трансфером будут доставлены в аэропорт для регистрации на рейс (предыдущее время вылета 10 июля в 01:00)", - сообщают в компании.Отметим, накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о преодолении кризиса с авиаперевозками, вызванного массовыми задержками рейсов.


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