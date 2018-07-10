Nissan GT-R от Italdesign могут выпустить небольшим тиражом.

На прошлой неделе был представлен прототип Nissan GT-R, созданный в сотрудничестве с ателье Italdesign в честь полувекового юбилея модели. Видимо, оценив степень интереса к машине, японцы задумались о ее выпуске небольшим тиражом.

Какой это будет тираж, пока неясно. Зато ориентировочную цену уже огласили. Продавать уникальное купе Nissan GT-R50 by Italdesign Concept хотят за 900 тысяч евро. Это в шесть раз больше, чем стоит исходник – двухдверка Nissan GT-R в исполнении Nismo.

Ценник оправдывается не только уникальным дизайном (на кузове заменили все панели и светотехнику). По сравнению с исходником GT-R50 серьезно изменился в габаритах. Он стал на 94 миллиметра длиннее, на 97 миллиметров шире и на 54 миллиметра ниже. А вот колесная база осталась неизменной, 2780 миллиметров. На крышке багажника появилось выдвижное антикрыло с изменяемым углом.

«Шестерку» твин-турбо форсировали с 600 до 720 л.с. Крутящий момент вырос с 637 до 780 Нм. Это потребовало масштабной работы с «железом». Конструкторы доработали коленчатый вал, поршни, шатуны, подшипники, кулачки распределительных валов, заменили турбонагнетатели, топливные и масляные форсунки, улучшили системы зажигания, впуска и выпуска, усилили коробку передач и приводные валы.

Серийный Nissan GT-R Nismo набирает 100 км/ч за 2,5 секунды, а вот характеристики концепт-кара не уточняются.

Nissan GT-R от Italdesign могут выпустить небольшим тиражом

Известна даже ориентировочная цена – в шесть раз дороже исходника.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото Nissan.


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