Полуавтономная колонна тягачей MAN начинает перевозить грузы

В Германии стартовали испытания полуавтономной колонны грузовых автомобилей, которым предстоит перевозить грузы по автостраде.

В проекте принимают участие поставщик логистических услуг DB Schenker, компания MAN Truck & Bus и Университет прикладных наук имени Фрезениуса. Федеральное правительство выделило почти 2 млн евро на финансирование этой инициативы.

Поначалу в составе колонны будут использоваться два тягача MAN. Испытания проводятся на экспериментальном участке трассы А9 длиной 145 км.

Машины оборудованы средствами автоматического управления. Транспортные средства в колонне объединены электронной «сцепкой», посредством которой осуществляется связь между ними. Ведущий грузовик задаёт скорость и направление, а остальные следуют за ним.

Движение в колонне позволяет оптимизировать воздушный поток и, следовательно, снизить лобовое сопротивление для автомобилей, едущих за ведущим. Соответственно уменьшаются расход топлива и выбросы вредных газов в атмосферу.

Ожидается, что данный проект положит начало будущим автоматизированным автоперевозкам с подключением к сети. До начала августа транспортные средства будут работать без нагрузки. После этого колонны будут появляться на дороге ежедневно, совершая до трёх обыкновенных логистических поездок с неполной загрузкой, например, деталями машин, напитками или бумагой.

«Проводя испытания интеллектуального взаимодействия человека, механизма и материала, мы выводим технологии завтрашнего дня на сегодняшние дороги. Так мы получаем возможность сделать логистические процессы — от погрузочно-выгрузочной аппарели до клиента — более безопасными, эффективными и экологически чистыми. При этом водители пилотируемых грузовиков смогут взять на себя роль современных специалистов по логистике», — отмечают участники проекта.



