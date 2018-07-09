В Турции сошел с рельсов пассажирский поезд, есть погибшие
По предварительным данным, причиной аварии стали погодные условия.
На севере Турции сошли с рельсов шесть вагонов пассажирского поезда, в результате чего погибли 24 человека.
Об этом сообщает русская служба Би-би-си.
Поезд следовал из города Капикуле на границе с Болгарией в Стамбул.
По предварительным данным, причиной аварии стали погодные условия.
Как передает телеканал NTV, из-за проливных дождей насыпь, на которой проложены железнодорожные пути, оказалась размыта. Телеканал CNN Turk, в свою очередь, сообщает, что причиной крушения мог быть обвалившийся из-за погоды мост.
Всего в поезде находилось около 360 человек.
Напомним, ранее сошел с рельсов пассажирский поезд в Казахстане. В результате погиб один человек, еще трое получили травмы.
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