В Турции сошел с рельсов пассажирский поезд, есть погибшие

По предварительным данным, причиной аварии стали погодные условия.

В Турции сошел с рельсов пассажирский поезд, есть погибшие
Фото: twitter.com/DailySabah

На севере Турции сошли с рельсов шесть вагонов пассажирского поезда, в результате чего погибли 24 человека.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Поезд следовал из города Капикуле на границе с Болгарией в Стамбул.

По предварительным данным, причиной аварии стали погодные условия.

Как передает телеканал NTV, из-за проливных дождей насыпь, на которой проложены железнодорожные пути, оказалась размыта. Телеканал CNN Turk, в свою очередь, сообщает, что причиной крушения мог быть обвалившийся из-за погоды мост.

Всего в поезде находилось около 360 человек.

Фото: twitter.com/anadoluagency
Фото: twitter.com/anadoluagency

Напомним, ранее сошел с рельсов пассажирский поезд в Казахстане. В результате погиб один человек, еще трое получили травмы.


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