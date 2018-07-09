На трассе "Киев - Одесса" автомобиль наехал на рабочих, наносивших разметку

Один работник дорожной службы погиб и четверо травмированы.

На автодороге "Киев - Одесса" в Васильковском районе Киевской области легковой автомобиль наехал на группу дорожных работников.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

ДТП произошло в 10:00 на 36 км автодороги. В результате аварии один человек погиб и четверо получили травмы.

Фото: kv.npu.gov.ua

"63-летний киевлянин, находясь за рулем автомобиля Opel Vectra, по неустановленным пока причинам совершил наезд на группу работников частной дорожной службы "Автомагистраль", которые наносили дорожную разметку. Один из мужчин от полученных многочисленных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Его четверо коллег доставлены в Васильковскую районную больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля доставлен в больницу с высоким артериальным давлением. Решается вопрос о его задержании.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, в апреле на трассе "Киев-Одесса" в Черкасской области бензовоз врезался в группу рабочих. В результате ДТП пострадали трое сотрудников САД, которые делали ямочный ремонт дороги.

В прошлом году водитель, сбивший насмерть трех дорожных рабочих у Чугуева, был осужден условно.


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