В ДТП в Киеве пострадала адвокат Евгения Закревская

К счастью, все участники ДТП живы.

В ДТП в Киеве пострадала адвокат Евгения Закревская
Фото: kiev.informator.ua

В воскресенье, 8 июля, в Киеве на улице Елены Телиги произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Audi TT, Volkswagen Caddy и Daihatsu.

Об этом сообщает "Информатор".

Девушка за рулем автомобиля Audi TT на высокой скорости двигалась по улице Елены Телиги, но не справилась с управлением и ударила стоящий в "тянучке" автомобиль Daihatsu, после чего несколько раз перевернулась и зацепила Volkswagen Caddy.

Водитель Volkswagen рассказал, что ехал впереди автомобиля Daihatsu. Посмотрев в зеркало заднего вида, он увидел, как на него, "кувыркаясь, летит Audi".

Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua

Адвокат Евгения Закревская, которая находилась в Daihatsu, подтвердила, что Audi двигался на большой скорости.

"Надеюсь виновница ДТП оценит тот подарок судьбы, что пострадали большей частью машины и планы, а люди - живы и скоро, надеюсь, будут здоровы. Компенсирует то, что сделала и больше чудить за рулем не будет. Дважды так не везет... С "Бегемотиком", который нас спас - все плохо - погнутая и отпавшая задняя ось, вырванное с мясом колесо, крыло, двери, бампер - вся его правая задняя часть приняла на себя жуткий удар", - написала она в Фейсбуке.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, ранее на Большой Житомирской в Киеве участник АТО на Volkswagen протаранил 4 машины.


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