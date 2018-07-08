В Харьковской области электричка сбила человека
Инцидент произошел утром 8 июля в Мерефе.
В городе Мерефа Харьковской области электричка сообщением "Лозовая-Харьков" сбила 40-летнего мужчину.
Инцидент произошел 8 июля около 9:00, информирует отдел коммуникации областной полиции.
Пострадавший от полученных травм погиб.
"Движение транспорта останавливалось на 30 минут. Сейчас решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Проверка продолжается", - говорится в сообщении.
Напомним, 4 июля военнослужащий погиб при погрузке бронетехники на железнодорожной станции в Чугуевском районе Харьковской области.
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