В Харьковской области электричка сбила человека

Инцидент произошел утром 8 июля в Мерефе.

В Харьковской области электричка сбила человека
Фото: hk.npu.gov.u

В городе Мерефа Харьковской области электричка сообщением "Лозовая-Харьков" сбила 40-летнего мужчину.

Инцидент произошел 8 июля около 9:00, информирует отдел коммуникации областной полиции.

Пострадавший от полученных травм погиб.

"Движение транспорта останавливалось на 30 минут. Сейчас решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Проверка продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 июля военнослужащий погиб при погрузке бронетехники на железнодорожной станции в Чугуевском районе Харьковской области.


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