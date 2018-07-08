Новостей.COM ⇒ Транспорт

В Харьковской области электричка сбила человека Инцидент произошел утром 8 июля в Мерефе. Фото: hk.npu.gov.u В городе Мерефа Харьковской области электричка сообщением "Лозовая-Харьков" сбила 40-летнего мужчину. Инцидент произошел 8 июля около 9:00, информирует отдел коммуникации областной полиции. Пострадавший от полученных травм погиб. "Движение транспорта останавливалось на 30 минут. Сейчас решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Проверка продолжается", - говорится в сообщении. Напомним, 4 июля военнослужащий погиб при погрузке бронетехники на железнодорожной станции в Чугуевском районе Харьковской области.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.