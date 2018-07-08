Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в РоSSии: двое погибших, пять пострадавших
Авария случилась возле города Орел.
Фура и микроавтобус столкнулись на объездной дороге под Орлом в РоSSии в воскресенье, 8 июля. В результате ДТП два человека погибли, пять получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Единую дежурно-диспетчерскую службу.
Авария произошла утром в 6:16 по местному времени.
По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, попавшие в ДТП под Орлом являлись гражданами Украины.
"Погибшие мужчина и женщина, а также пятеро пострадавших являются гражданами Украины", - сказал собеседник агентства.
Пострадавшие доставлены в орловскую областную клиническую больницу. Их состояние сейчас оценивается медиками.
На месте происшествия работают медики, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.
Напомним, ранее автобус с 60 украинцами перевернулся в Румынии, тогда пострадали трое детей.
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Транспорт
08.07.2018 15:51