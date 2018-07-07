?Во время показательного выступления в Румынии разбился истребитель

На представление пришли несколько тысяч человек.

В Румынии на авиабазе Борча во время показательного полета разбился истребитель МиГ-21. Об этом сообщает местное издание Mediafax.

"Истребитель упал рядом с базой и взорвался после удара о землю. Пилоту удалось катапультироваться ", - говорится в сообщении.

Самолет совершал показательный полет в день открытых дверей, на который пришло несколько тысяч человек.

На место прибыли пожарные и другие экстренные службы. О жертвах и пострадавших информации пока нет.