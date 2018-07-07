Во время показательного выступления в Румынии разбился истребитель
На представление пришли несколько тысяч человек.
В Румынии на авиабазе Борча во время показательного полета разбился истребитель МиГ-21. Об этом сообщает местное издание Mediafax.
"Истребитель упал рядом с базой и взорвался после удара о землю. Пилоту удалось катапультироваться ", - говорится в сообщении.
Самолет совершал показательный полет в день открытых дверей, на который пришло несколько тысяч человек.
На место прибыли пожарные и другие экстренные службы. О жертвах и пострадавших информации пока нет.
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