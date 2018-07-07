В следующем году Volkswagen запустит в Германии сервис каршеринга WE

В следующем году Volkswagen запустит в Германии сервис каршеринга WE

Volkswagen Group объявила о планах по запуску сервиса каршеринга под названием WE, следуя примеру конкурентов Daimler и BMW, которые уже длительное время эксплуатируют собственные сервисы по прокату автомобилей по требованию.

В следующем году новый сервис немецкого автопроизводителя, который будет использовать только транспортные средства на электрическом ходу, начнёт работу в Германии. Далее компания планирует распространить услугу на крупные города Европы, Северной Америки и Азии, где сервис WE будет запущен в начале 2020 года.

«Мы убеждены, что рынок каршеринга по-прежнему имеет большой потенциал, — заявил Юрген Стакманн (J?rgen Stackmann), член совета директоров Volkswagen, отвечающий за продажи. — Именно поэтому мы выходим на этот рынок с целостной концепцией, охватывающей все потребности в мобильности, от непродолжительной поездки, занимающей всего несколько минут до долгого путешествия в отпуске».

В следующем году Volkswagen запустит в Германии сервис каршеринга WE

Сообщается, что сервис WE призван обеспечить выполнение более широкого круга задач, что просто каршеринг. Платформа WE для заказа транспортных средств по требованию первоначально будет сфокусирована на совместном использовании автомобилей, но в конечном итоге будет также использоваться для проката скутеров. В марте Volkswagen продемонстрировала два прототипа электрических скутеров Streetmate и Cityskater.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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