В следующем году Volkswagen запустит в Германии сервис каршеринга WE

Volkswagen Group объявила о планах по запуску сервиса каршеринга под названием WE, следуя примеру конкурентов Daimler и BMW, которые уже длительное время эксплуатируют собственные сервисы по прокату автомобилей по требованию.

В следующем году новый сервис немецкого автопроизводителя, который будет использовать только транспортные средства на электрическом ходу, начнёт работу в Германии. Далее компания планирует распространить услугу на крупные города Европы, Северной Америки и Азии, где сервис WE будет запущен в начале 2020 года.

«Мы убеждены, что рынок каршеринга по-прежнему имеет большой потенциал, — заявил Юрген Стакманн (J?rgen Stackmann), член совета директоров Volkswagen, отвечающий за продажи. — Именно поэтому мы выходим на этот рынок с целостной концепцией, охватывающей все потребности в мобильности, от непродолжительной поездки, занимающей всего несколько минут до долгого путешествия в отпуске».

Сообщается, что сервис WE призван обеспечить выполнение более широкого круга задач, что просто каршеринг. Платформа WE для заказа транспортных средств по требованию первоначально будет сфокусирована на совместном использовании автомобилей, но в конечном итоге будет также использоваться для проката скутеров. В марте Volkswagen продемонстрировала два прототипа электрических скутеров Streetmate и Cityskater.



