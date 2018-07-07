В Украину вернулись задержанные в Индонезии моряки

Рыболовное судно было задержано в апреле по линии Интерпола.

Два украинских моряка, ранее задержанные в Индонезии, возвращаются в Украину.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Василий Кирилич.

"Миссия консула выполнима: два украинских моряка, задержанных в Индонезии, возвращаются в Украину. Но - не завершена. Должны вернуться все, кто ограничен в таком праве", - написал он в Twitter .

Місія консула здійсненна: два українські моряки, затримані в Індонезії, повертаються до України. Але - не завершена. Мають повернутися всі, хто обмежений у такому праві. pic.twitter.com/qtB7Ve1omO — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 6 июля 2018 г.

По данным Seafarersjournal, моряки находились на борту задержанного в апреле в Индонезии рыболовного судна STS-50. Судно находилось в розыске по линии Интерпола по подозрению в незаконном рыбном промысле.

Напомним, в конце июня вУкраину вернулись шестеро моряков, задержанных в Греции полтора года назад.