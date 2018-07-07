В Украину вернулись задержанные в Индонезии моряки

По данным Seafarersjournal, моряки находились на борту задержанного в апреле в Индонезии рыболовного судна STS-50. Судно находилось в розыске по линии Интерпола по подозрению в незаконном рыбном промысле.
Напомним, в конце июня вУкраину вернулись шестеро моряков, задержанных в Греции полтора года назад.
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