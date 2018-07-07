На проспекте Бандеры в Киеве сгорел автомобиль

По предварительной информации, пострадавших нет.

В Киеве на проспекте Бандеры в сторону метро "Почайная" сгорел автомобиль Chevrolet Aveo, движение транспорта по дороге перекрыто.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"ЧП в Киеве на пр-т Бандеры, в направлении Почайной: горит автомобиль. На месте бойцы ГосЧС. Ожидают полицию. Предварительно, без пострадавших. Причина возгорания устанавливается", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ДТП с маршруткой в Мариуполе пострадали трое людей, один автомобиль сгорел.


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