На проспекте Бандеры в Киеве сгорел автомобиль
По предварительной информации, пострадавших нет.
В Киеве на проспекте Бандеры в сторону метро "Почайная" сгорел автомобиль Chevrolet Aveo, движение транспорта по дороге перекрыто.
Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
"ЧП в Киеве на пр-т Бандеры, в направлении Почайной: горит автомобиль. На месте бойцы ГосЧС. Ожидают полицию. Предварительно, без пострадавших. Причина возгорания устанавливается", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ДТП с маршруткой в Мариуполе пострадали трое людей, один автомобиль сгорел.
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