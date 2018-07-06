Появились подробности о технике нового Suzuki Jimny.

Ради сохранения налоговых льгот в родной Японии Suzuki Jimny нового поколения будет оснащаться двигателем в 660 «кубиков» с турбонаддувом. Его мощность составляет 64 л.с., а крутящий момент – 102 Нм.

Появились подробности о технике нового Suzuki Jimny.

На европейском рынке такой агрегат не оценят, поэтому сюда внедорожник приедет со «взрослым» атмосферником 1.5 о четырех цилиндрах. С него сняли 102 силы и 130 Нм. Оба агрегата могут оснащаться как 5-ступенчатой механикой, так и 4-скоростным автоматом.

Появились подробности о технике нового Suzuki Jimny.

Длина Jimny достигает 3480 миллиметров, ширина — 1645, высота — 1725, колесная база – 2250 миллиметров. Предшественник был на 195 миллиметров длиннее (!), на 45 миллиметров уже и на 20 миллиметров ниже. Днище отделяют от земли как минимум 210 миллиметров.

Появились подробности о технике нового Suzuki Jimny.

Машина сохранила рамную конструкцию, неразрезной задний мост, понижающий ряд в трансмиссии и схему с подключаемым полным приводом. В перечне новшеств – система запуска двигателя кнопкой, мультимедиа с сенсорным экраном, климат- и круиз-контроль, функция автоматического торможения в экстренной ситуации, сканер дорожных знаков, LED-оптика. Также предлагаются четыре стайлинг-пакета.

Появились подробности о технике нового Suzuki Jimny.

В Японии новый Suzuki Jimny стоит полтора миллиона йен. 

Появились подробности о технике нового Suzuki Jimny.
Появились подробности о технике нового Suzuki Jimny.
Появились подробности о технике нового Suzuki Jimny

В Японии и на других рынках внедорожник будет оснащаться принципиально разными моторами.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото Suzuki.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В смертельном ДТП возле Коломыи подозревают местного криминального авторитетаВ смертельном ДТП возле Коломыи подозревают местного криминального авторитета
Возле Черновцов бетоновоз упал в кювет, водитель погибВозле Черновцов бетоновоз упал в кювет, водитель погиб
Более тысячи туристов не могли вылететь из аэропортов Киева
Бывший топ-чиновник Госгеонедр времен Януковича погиб в ДТП в Ровенской областиБывший топ-чиновник Госгеонедр времен Януковича погиб в ДТП в Ровенской области
Крупнейшая сеть супермаркетов в США протестирует беспилотные фургоныКрупнейшая сеть супермаркетов в США протестирует беспилотные фургоны
Блок рекламы


Похожие новости
Нововведения относительно оформления ДТП - ловушка для водителей: юрист рассказал подробностиНововведения относительно оформления ДТП - ловушка для водителей: юрист рассказал подробности
Suzuki наконец-то показала официальные фото Jimny.Suzuki наконец-то показала официальные фото Jimny.
GM и Honda создадут батареи нового поколения для электромобилейGM и Honda создадут батареи нового поколения для электромобилей
Suzuki Jimny снова попался фотошпионам.Suzuki Jimny снова попался фотошпионам.
КБ им. Морозова начало разработку БМП и танка нового поколенияКБ им. Морозова начало разработку БМП и танка нового поколения
"Укрзалізниця" добавила на Троицу 15 поездов: подробности"Укрзалізниця" добавила на Троицу 15 поездов: подробности
Фотошпионы заглянули в салон нового BMW Z4.Фотошпионы заглянули в салон нового BMW Z4.
Mercedes показал очередные тизеры нового Maybach.Mercedes показал очередные тизеры нового Maybach.
Украинский ОПК привлекут к созданию нового танка для ИндииУкраинский ОПК привлекут к созданию нового танка для Индии
Skoda раскрыла подробности о концепте Vision X.Skoda раскрыла подробности о концепте Vision X.
Последние новости
Подгружаем последние новости