Появились подробности о технике нового Suzuki Jimny.

Ради сохранения налоговых льгот в родной Японии Suzuki Jimny нового поколения будет оснащаться двигателем в 660 «кубиков» с турбонаддувом. Его мощность составляет 64 л.с., а крутящий момент – 102 Нм.

На европейском рынке такой агрегат не оценят, поэтому сюда внедорожник приедет со «взрослым» атмосферником 1.5 о четырех цилиндрах. С него сняли 102 силы и 130 Нм. Оба агрегата могут оснащаться как 5-ступенчатой механикой, так и 4-скоростным автоматом.

Длина Jimny достигает 3480 миллиметров, ширина — 1645, высота — 1725, колесная база – 2250 миллиметров. Предшественник был на 195 миллиметров длиннее (!), на 45 миллиметров уже и на 20 миллиметров ниже. Днище отделяют от земли как минимум 210 миллиметров.

Машина сохранила рамную конструкцию, неразрезной задний мост, понижающий ряд в трансмиссии и схему с подключаемым полным приводом. В перечне новшеств – система запуска двигателя кнопкой, мультимедиа с сенсорным экраном, климат- и круиз-контроль, функция автоматического торможения в экстренной ситуации, сканер дорожных знаков, LED-оптика. Также предлагаются четыре стайлинг-пакета.

В Японии новый Suzuki Jimny стоит полтора миллиона йен.

В Японии и на других рынках внедорожник будет оснащаться принципиально разными моторами.