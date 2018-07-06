Новый Mercedes GLE показал приборную панель.
Почти месяц назад фотошпионы сумели запечатлеть без камуфляжа Mercedes GLE в следующем кузове W167. Теперь сам производитель распространил несколько набросков интерьера будущего внедорожника.
Доминировать на приборной панели, как и у всех последних новинок с трехлучевой звездой, станут два ЖК-дисплея диагональю 12,3 дюйма каждый. Они накрыты общим стеклом и создают эффект одного большого экрана. Руль с сенсорными панелями Mercedes GLE позаимствует у S-класса, мудьтимедийный комплекс MBUX ранее дебютировал на хэтчбеке А-класса. Судя по одному из рисунков, на центральном тоннеле появятся два поручня.
Формально Mercedes GLE появился в 2015 году, однако это всего лишь переименованный и слегка обновленный Mercedes ML образца 2011 года, так что сменить поколение машине уже пора. Любопытно, что на рынок новинка с трехлучевой звездой выйдет практически одновременно со свежей генерацией главного конкурента – абсолютно новым BMW X5.
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06.07.2018 14:14