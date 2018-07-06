Из Fiat 500 сделали милый пляжный пикап.

В честь 60-летия модели Spiaggina («пляжный») ателье Garage Italia и дизайн-студия Pininfarina в содружестве с «Фиатом» построили очень оригинальный автомобильчик. Городской хэтчбек 500 превратили в пляжный пикап.

Вся машина буквально кричит о ностальгии по 60-м годам прошлого века. Корпуса зеркал и дверные ручки отделаны хромом, на колеса в ретро-стиле надеты шины с белыми боковинами, низкий ветровик отсылает к спидстерам той эпохи и даже раздельные кресла в салоне заменили на цельный диван. Довершает ансамбль двойная окраска кузова в «летних» цветах.

В крошечный кузовок вряд ли вместится хоть что-то объемное. Зато он «по-взрослому» отделан деревом и снабжен нелишней для пляжного автомобиля опцией – душем. Он пригодится для ополаскивания купальных принадлежностей, снаряжения и себя самого. Салон, кстати, тоже адаптирован к контактам с водой: материалы использованы с водоотталкивающей пропиткой.

По всей вероятности, спидстер-пикап обречен остаться в единственном экземпляре. А для ностальгирующих поклонников Fiat выпустит кабриолет 500 в спецсерии Spiaggina 58. Его отличает абсолютно серийный кузов, но набор ретро-атрибутов почти тот же. Всего сделают 1958 экземпляров.

Перевезти он ничего не может, зато в нем есть душ.