Беспилотный автобус Baidu поступил в массовое производство

Беспилотный автобус Baidu поступил в массовое производство

Компания Baidu, китайский конкурент Google, сообщила, что был произведен уже сотый микроавтобус Apolong, оснащенный автопилотом 4-го уровня, передает New Atlas. Таким образом, это первый автономный электрический автобус, поступивший в серийное производство.

Шаттл Apolong построен компанией King Long и использует систему автономного вождения Apollo разработки Baidu (система была представлена в прошлом году, а теперь Baidu анонсировала уже версию 3.0). Микроавтобус, как сообщается, может перевозить до 14 пассажиров. Он оснащен набором датчиков, в частности лидаром, радаром и камерами, и выполнен из легких композитных материалов с закругленной стеклянной верхней частью.

Беспилотный автобус Baidu поступил в массовое производство

Baidu

Apolong производится в городе Сямынь в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая. Ожидается, что автономный шаттл дебютирует на конференции Baidu, которая пройдет в ноябре в Пекине. Беспилотные микроавтобусы, как планируется, начнут работать в некоторых китайских городах (в том числе в Пекине и Шэньчжэне), первоначально в таких местах, как парки, бизнес-парки и аэропорты. В следующем же году, как предполагается, Apolong будут запущены и в Японии.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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