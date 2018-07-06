В воскресенье киевское метро продолжит работу на час

О причинах не сообщается.

В воскресенье, 8 июля, киевское метро будет работать на час дольше обычного.Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. С центра города - около 01.15, с Выставочного центра - около 01.05", - говорится в сообщении в Facebook.

В КП отмечают, что дополнительный час работы добавляется к обычному расписанию каждой станции, размещенном на входе и платформе.

О причинах изменения графика работы метрополитена не сообщается.

Очевидно, работа метрополитена продлена в связи с проведением в столице музыкального фестиваля на территории Национального выставочного центра.

Как сообщалось, с 14 июля стоимость разового проезда в общественном транспорте Киева (метро, троллейбусы автобусы, трамваи, фуникулер и городская электричка) вырастет до 8 гривен.


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