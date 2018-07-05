Интерьер Audi e-tron рассекретили раньше самой машины.

Неделю назад компания Audi сообщила об отмене саммита в Брюсселе, на котором должна была состояться презентация первого серийного электромобиля марки – кроссовера e-tron.

Интерьер Audi e-tron рассекретили раньше самой машины.
Интерьер Audi e-tron рассекретили раньше самой машины.

Официально компания ссылается на «организационные трудности», однако некоторые СМИ полагают, что решение связано с недавним арестом главы компании Руперта Штадлера по обвинению в причастности к дизельгейту. Позже появилась информация (пока неподтвержденная) о переносе саммита в США и на более поздний срок.

Интерьер Audi e-tron рассекретили раньше самой машины.

В качестве компенсации за разочарование «кольца» решили досрочно рассекретить интерьер новинки. Приборная панель «е-трона» копирует таковые у Audi A6, A7 и А8. На ней царят сенсорные дисплеи и панели, через которые осуществляется управление всеми функциями автомобиля. В целом интерьер электромобиля ничем не отличается от моделей Audi с традиционными ДВС.

Интерьер Audi e-tron рассекретили раньше самой машины.

Однако при внимательном рассмотрении можно заметить два «лишних» дисплея на обшивке дверей. На них транслируется картинка с внешних камер, заменивших традиционные боковые зеркала заднего вида. Предусмотрено три разных режима изображения: «трасса», «поворот» и «парковка».

Интерьер Audi e-tron рассекретили раньше самой машины.

Audi e-tron будет приводить в движение пара электромоторов суммарной мощностью 360 л.с. Разгон до сотни займет у машины меньше шести секунд, а максимальная скорость составит порядка 200 км/ч. На батарее емкостью 95 кВт*ч кроссовер сможет проехать до 400 километров. Заметим, что последняя цифра получена уже по новому измерительному циклу WLTP, который гораздо ближе к реальной жизни, чем прежний NEDC.

Интерьер Audi e-tron рассекретили раньше самой машины.

Ожидается, что мировой дебют Audi e-tron состоится в сентябре, а месяц спустя машину покажут на Парижском автосалоне. Ожидаемая стоимость базовой версии – 80 000 евро в Европе.

Интерьер Audi e-tron рассекретили раньше самой машины

Электромобиль оснастили камерами вместо боковых зеркал заднего вида.


CarClub
. Фото Audi.


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