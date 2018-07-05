Мининфраструктуры усилило техническую проверку состояния самолетов, - Омелян
Не все авиакомпании оказались готовыми к росту по пассажироперевозкам.
Министерство инфраструктуры усилило техническую проверку состояния самолетов после инцидентов с украинскими туристами в Тунисе.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает 112 Украина.
"По авиакомпаниям, в первую очередь, мы сейчас усилили техническую проверку состояния самолетов. Если будут малейшие нарушения - на линию выпускаться они не будут. По другим моментам, я думаю, что мы в первую очередь должны стимулировать развитие рынка, в частности и нерегулярных перевозок", - заявил министр."То, что мы видим в этом году, - это кризис роста, то есть рынок растет на 30% и более по пассажироперевозкам, и не все авиакомпании, прежде всего нерегулярные и чартерные перевозки, оказались готовыми к этому росту", - прокомментировал министр.
Омелян также выразил надежду, что Министерство экономики сможет ввести усиленный режим для рынка туристических услуг.
"Относительно туроператоров - это компетенция Министерства экономики. Я надеюсь, что они смогут ввести усиленный режим для рынка туристических услуг", - сказал он.
Напомним, почти тысяча украинских туристов несколько суток не могли вылететь из Туниса в Украину. Украинская авиакомпания "Браво" пообещала выполнить пять гуманитарных рейсов в Киев и Львов для доставки пассажиров.
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05.07.2018 09:50