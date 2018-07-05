Мининфраструктуры усилило техническую проверку состояния самолетов, - Омелян

Не все авиакомпании оказались готовыми к росту по пассажироперевозкам.

Министерство инфраструктуры усилило техническую проверку состояния самолетов после инцидентов с украинскими туристами в Тунисе.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает 112 Украина.

"По авиакомпаниям, в первую очередь, мы сейчас усилили техническую проверку состояния самолетов. Если будут малейшие нарушения - на линию выпускаться они не будут. По другим моментам, я думаю, что мы в первую очередь должны стимулировать развитие рынка, в частности и нерегулярных перевозок", - заявил министр."То, что мы видим в этом году, - это кризис роста, то есть рынок растет на 30% и более по пассажироперевозкам, и не все авиакомпании, прежде всего нерегулярные и чартерные перевозки, оказались готовыми к этому росту", - прокомментировал министр.

Омелян также выразил надежду, что Министерство экономики сможет ввести усиленный режим для рынка туристических услуг.

"Относительно туроператоров - это компетенция Министерства экономики. Я надеюсь, что они смогут ввести усиленный режим для рынка туристических услуг", - сказал он.