КГГА подтвердила решение повысить стоимость проезда в Киеве с 14 июля

"Иначе нам не избежать кризиса в транспортной сфере столицы".

КГГА подтвердила решение повысить стоимость проезда в Киеве с 14 июля
Фото: пресс-служба КГГА

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявил, что подорожание проезда, которое запланировано на 14 июля, состоится.

"Мы вынуждены сделать этот сложный шаг. Несмотря на политические рейтинги и спекуляции, которых вокруг этого вопроса много. Потому что нужно быть ответственными и честно говорить, что иначе нам не избежать кризиса в транспортной сфере столицы", - цитирует Кличко пресс-служба мэрии.

Кличко сообщил, что сейчас транспортные коммунальные транспортные предприятия работают в убыток, а полученные от повышения тарифов средства будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры, ремонт и закупку подвижного состава, повышение заработных плат работникам коммунальных транспортных предприятий. Также повышение тарифов позволит уменьшить суммы дотаций, выделяемых на покрытие убытков предприятий транспорта.

"Хочу подчеркнуть: сегодня все манипулируют цифрой 8 гривен за проезд. Это стоимость разовой поездки! Для тех, кто пользуется столичным транспортом регулярно, проезд будет стоить 6,50 грн в среднем. И это все равно ниже его себестоимости", - заявил Кличко.

Напомним, с 14 июля стоимость разового проезда в общественном транспорте Киева (метро, троллейбусы автобусы, трамваи, фуникулер и городская электричка) вырастет до 8 гривен.

Предыдущее повышение проезда в столичном общественном транспорте произошло 15 июля 2017 года. Стоимость поездки в метро выросла до 5 гривен вместо прежних 4 гривен, а в наземном транспорте - до 4 гривен вместо 3 гривен. Разовый билет на городскую электричку начал стоить 5 гривен.


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