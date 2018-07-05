На Большой Житомирской в Киеве участник АТО на Volkswagen протаранил 4 машины

Виновник ДТП вел себя агрессивно.

В среду, 4 июля, на улице Большая Житомирская в 17:46 произошло ДТП с участием 5 машин. Никто не пострадал, сообщает Информатор.

"Volkswagen Golf III двигался по улице Стрелецкой и поворачивал на улицу Большая Житомирская на запрещающий сигнал светофора. Со стороны улицы Михайловской двигался Mercedes GLE 250. Не успев затормозить, он ударил Golf в правую сторону. От удара хэтчбек откинуло на встречную полосу, где двигался Volkswagen Passat B7. Mercedes, в свою очередь, отбросило на обочину, на которой был припаркован Volkswagen Passat B5. Последний от удара сдвинулся вперед и ударил впереди стоящий Kia Cerato Coup", - говорится в сообщении.

Фото: Информатор

Как выяснилось, за рулем Volkswagen Golf был участник АТО. По словам очевидцев, мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно: нападал на окружающих и правоохранителей при исполнении, бросался на прохожих.

"В частности, буйный виновник ДТП ударил по камере нашего оператора, выбил телефон из рук полицейского, ударил сумкой очевидца, который снимал видео аварии", - отмечает издание.

Фото: Информатор

Правоохранители надели на участника АТО наручники и увезли в отделение полиции. Его задержали по статье 173 (Хулиганство) и 130 (управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения).

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при лобовом столкновении легковушки и "Газели" в Чернигове.


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