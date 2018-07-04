Из Туниса не смогли вылететь 48 отдыхавших украинцев

Туристам придется остаться в Тунисе еще на три дня.

Группа из 48 украинских туристов, отдыхавших в Тунисе, не смогла в среду вылететь домой.

Об этом говорится в сообщении туроператора Oasis Travel в Фейсбуке.

Вылет был запланирован на 4 июля, однако туристам придется остаться в Тунисе еще на три дня. Среди них 38 человек из Львова и 10 - из Киева .

Туроператор заявил, что покрыл их дополнительное пребывание в отелях и обеспечит вылет в Киев в субботу, 7 июля.

Львовским туристам также будет предоставлен бесплатный трансфер " Киев - Львов".

Напомним, с начала лета несколько украинских туроператоров сорвали вылеты туристов на отдых, главным образом в Турцию и Египет. Причиной задержек вылетов является недостаточное количество самолетов, а также долги туроператоров перед авиакомпаниями.

Также около 800 туристов застряли на несколько суток в Тунисе. Украинская авиакомпания "Браво" сообщила, что выполнит пять гуманитарных рейсов из Туниса в Киев и Львов для доставки около 850 пассажиров.

Авиакомпании отмечает, что финансовые обязательства - долги - туроператор Oasis наращивал в течение двух лет, и сейчас задолженность составляет 25 млн гривен. Это, в свою очередь, привело к вынужденной отмене рейсов и изменении расписания авиакомпании.