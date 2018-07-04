На киевском Подоле изменят схему движения

Большинство улиц в перспективе станут односторонними.

В Киеве поменяется схема движения на Подоле в связи с решением расширить пешеходную зону на Контрактовой площади.

Фото: КМДА

На сайте КГГА говорится, что площадь перед центральными корпусами Киево-Могилянской академией будет полностью освобождена от автомобильного движения.

"Подол - исторический район столицы. Сюда приходят не только многие киевляне, но и гости Киева . Прогуляться по улочкам старого города, посетить кафе, маленькие ресторанчики. Было много обращений и петиций киевлян с просьбой сделать часть Подола пешеходной зоной. Мы сегодня внедряем лучший опыт, делаем Киев привлекательным. И понимаем, что необходимо реализовать тот большой туристический потенциал, который есть у нашего города. Чтобы к нам приезжали туристы, чтобы о Киеве говорили, чтобы им восхищались", - аргументировал решение мэр Киева Виталий Кличко.

В связи с обустройством пешеходной зоны произойдут изменения в движении автотранспорта на Подоле. Согласно планам, поток транспорта с улицы Братской будет направлен на Волошскую. Также большинство улиц будут переведены в односторонний режим движения транспорта. Улица Почайнинская останется с двусторонним движением. Для пассажиров общественного транспорта увеличат количество автобусов на маршрутах.

Также в рамках реализации проекта планируется осуществить реконструкцию шести светофорных объектов в соответствии с новой схемы организации дорожного движения и построить два новых светофора на перекрестке Набережно-Крещатицкой и Хорива, а также Волошской и Хорива.

Также продолжаются работы по разработке схемы обустройства дополнительных мест для парковки автотранспорта.