В Ивано-Франковской области обвалился мост
Мост был построен в 60-х годах прошлого века.
В Ивано-Франковской области обвалился мост, соединяющий село Долгое-Калужское с селом Пийло.
Об этом сообщается на сайте районной госадминистрации.По словам Пийловского сельского головы Николая Семанива, мост был построен в 60-х годах прошлого века.
Последний капитальный ремонт моста проводился в 2009-2010 годах.
По результатам экспертизы комиссия райгосадминистрации составит акты о повреждениях и передаст их в соответствующие учреждения.
Напомним, ранее Украина реконструировала аварийный мост в Паланке на дороге "Одесса - Рени".
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