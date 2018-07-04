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В Ивано-Франковской области обвалился мост Мост был построен в 60-х годах прошлого века. Фото: rda.if.ua В Ивано-Франковской области обвалился мост, соединяющий село Долгое-Калужское с селом Пийло. Об этом сообщается на сайте районной госадминистрации.По словам Пийловского сельского головы Николая Семанива, мост был построен в 60-х годах прошлого века. Последний капитальный ремонт моста проводился в 2009-2010 годах. По результатам экспертизы комиссия райгосадминистрации составит акты о повреждениях и передаст их в соответствующие учреждения. Фото: rda.if.ua Фото: rda.if.ua Напомним, ранее Украина реконструировала аварийный мост в Паланке на дороге "Одесса - Рени".

LB.ua

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