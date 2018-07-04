В Ивано-Франковской области обвалился мост

Мост был построен в 60-х годах прошлого века.

В Ивано-Франковской области обвалился мост
Фото: rda.if.ua

В Ивано-Франковской области обвалился мост, соединяющий село Долгое-Калужское с селом Пийло.

Об этом сообщается на сайте районной госадминистрации.По словам Пийловского сельского головы Николая Семанива, мост был построен в 60-х годах прошлого века.

Последний капитальный ремонт моста проводился в 2009-2010 годах.

По результатам экспертизы комиссия райгосадминистрации составит акты о повреждениях и передаст их в соответствующие учреждения.

Фото: rda.if.ua
Фото: rda.if.ua

Напомним, ранее Украина реконструировала аварийный мост в Паланке на дороге "Одесса - Рени".


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