В Баку из-за перебоев с электричеством остановили работу метро
Аварию на электростанции ликвидируют третьи сутки.
В столице Азербайджана остановлена работа метрополитена из-за перебоев с энергоснабжением. Об этом сообщает местное издание Oxu.az.
Масштабная авария на ТЭС произошла вечером в понедельник, 2 июля. Из-за аномальной жары часть системного оборудования вышла из строя, что привело к прекращению энергоснабжения в крупных городах на северо-западе страны.
По данным информационного агентство APA, на первом и шестом энергоблоках Мингечаурской ГРЭС возник пожар.
Сегодня Бакинское метро закрыто для пассажиров, для горожан пустили автобусы, которые сегодня будут работать бесплатно.
Напомним, в июне из-за аварии на Таманской электростанции РоSSии пропадало электроснабжение на территории оккупированного Россией Крыма.
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04.07.2018 06:24