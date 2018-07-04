В Баку из-за перебоев с электричеством остановили работу метро

Аварию на электростанции ликвидируют третьи сутки.

В Баку из-за перебоев с электричеством остановили работу метро
Фото: atom.gov.ua

В столице Азербайджана остановлена работа метрополитена из-за перебоев с энергоснабжением. Об этом сообщает местное издание Oxu.az.

Масштабная авария на ТЭС произошла вечером в понедельник, 2 июля. Из-за аномальной жары часть системного оборудования вышла из строя, что привело к прекращению энергоснабжения в крупных городах на северо-западе страны.

По данным информационного агентство APA, на первом и шестом энергоблоках Мингечаурской ГРЭС возник пожар.

Сегодня Бакинское метро закрыто для пассажиров, для горожан пустили автобусы, которые сегодня будут работать бесплатно.

Напомним, в июне из-за аварии на Таманской электростанции РоSSии пропадало электроснабжение на территории оккупированного Россией Крыма.


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