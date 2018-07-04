"Укрзализныця" продолжает ремонт путей в Одесской области

Пассажирские поезда продолжают следовать по альтернативным маршрутам.

"Укрзализныця" продолжает ремонт путей в Одесской области
Фото: mtu.gov.ua

В Одесской области по состоянию на 7:00 4 июля продолжается ремонт железнодорожных путей после схода вагонов грузового поезда. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

На Одесском железнодорожном вокзале организован оперативный штаб для помощи пассажирам. Пассажиры, чьи поезда задержались в пути из-за схода грузовых вагонов на перегоне Ивановка - Веселый Кут могут обратиться к дежурному по вокзалу для получения всесторонней помощи. В частности, в пределах возможностей железной дороги организован ночлег для пассажиров и трансфер в населенные пункты, куда сейчас не может доехать поезд.

Кроме того, в сотрудничестве с городскими властями организовано круглосуточное движение общественного транспорта от Одесского железнодорожного вокзала.

На месте аварии работают три восстановительных поезда УЗ.

Напомним, вчера днем на перегоне между железнодорожными станциями "Ивановка" и "Веселый Кут" во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов с минеральным удобрением и гранулированным жмыхом.


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