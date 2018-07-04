Lyft купил крупнейший в США сервис проката велосипедов

Lyft купил крупнейший в США сервис проката велосипедов

Сервис заказа такси Lyft приобрёл крупнейшего в США оператора проката велосипедов Motivate. Стоимость сделки не разглашается, но в июне ресурс The Information сообщил, что сумма контракта может составить около $250 млн.

Как сообщает Lyft в своём блоге, в прошлом году 80 % всех поездок на арендованных велосипедах в США приходилось на Motivate. Существующие контракты Motivate, оказывающей другим компаниям услугу развития собственных сервисов с использованием брендированных велосипедов, включают Citi Bike в Нью-Йорке, программу Ford GoBike в Сан-Франциско, Blue Bikes в Бостоне и Divvy в Чикаго. Также компания управляет сетями проката велосипедов в Вашингтоне, Портленде, штате Орегон, Коламбусе и Миннеаполисе.

Lyft купил крупнейший в США сервис проката велосипедов

Wired

Lyft сообщил, что возьмёт на себя контракты Motivate, некоторые из которых являются эксклюзивными, но сервисы проката велосипедов и техобслуживание останутся самостоятельным бизнесом с сохранением бренда Motivate, который продолжит управлять системой проката велосипедов по всей Северной Америке.

Напомним, что этой весной главный конкурент Lyft в США — компания Uber приобрела нью-йоркский стартап проката электровелосипедов JUMP Bikes, который в июне начал оказывать услуги в Европе.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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