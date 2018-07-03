Самый маленький кроссовер Volkswagen: первый официальный тизер

Volkswagen начала тизерную кампанию для нового кроссовера T-Cross. Он получил такое же название, как и концепт, показанный на Женевском автосалоне в 2016 году; серийная же модель, как сообщает Motor1, дебютирует осенью текущего года.

Volkswagen

T-Cross является самым маленьким кроссовером Volkswagen и, как ожидается, расположится в линейке автопроизводителя ниже модели T-Roc. Новый кроссовер будет построен на MQB A0 — той же платформе, что и субкомпактный кроссовер Seat Arona. В длину модель, как сообщается, будет составлять 4 107 миллиметров.

Какие-либо технические характеристики T-Cross пока не раскрываются. На первом тизерном изображении показана задняя часть кроссовера — можно заметить, в частности, задние фонари, соединенные в единый элемент. Как уже отмечалось, полноценный дебют кроссовера ожидается этой осенью, однако точная дата на данный момент не сообщается.



