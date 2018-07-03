Главный технолог Tesla Даг Филд покинул компанию

Не все новости Tesla сегодня положительные, хотя компании впервые удалось выполнить свои цели по наращиванию массового производства «народного» электрокара Model 3 (на год позже по сравнению с первоначальными планами, но тем не менее). Tesla подтвердила изданию Bloomberg, что вице-президент и главный технолог компании Даг Филд (Doug Field) уволился. Точные причины этого шага, как и имя нового руководителя, не называются.

Напомним: в мае господин Филд ушёл в шестинедельный отпуск, чтобы провести время с семьёй и «перезарядиться». Тогда Tesla уверяла, что глава инженерного отдела не покинул команду навсегда. Но, по-видимому, конфликт оказался серьёзнее, чем ранее представлялось, и Tesla не смогла сохранить ценного сотрудника.

Даг Филд, ранее работавший в Apple и Segway, присоединился к Tesla в 2013 году для разработки электромобилей следующего поколения. В этом смысле его уход из компании трудно не заметить или посчитать незначительным событием. Потенциальный источник конфликтов, приведший к такому печальному финалу, — это многострадальная Model 3.

Дело в том, что именно господин Филд отвечал за автоматизацию производства Model 3. Всем, кто следил за трудностями Tesla в последнее время, известны дальнейшие события: Tesla, собиравшаяся почти целиком полагаться на роботов в сборке Model 3, не смогла наладить автоматизированное производство в нужном объёме.

В апреле Илон Маск (Elon Musk) заявил, что лично будет следить за организацией массового выпуска Model 3, после чего компания почти полностью перешла на ручную сборку. Возможно, такая ситуация теперь будет сохраняться долго, так что Даг Филд оказался почти бесполезен на данном этапе, вначале решил уйти в затяжной отпуск за свой счёт, а теперь и вовсе оставил Tesla позади.

Так или иначе, но уход главного технолога — важная веха для Tesla, которая, возможно, сейчас активно пересматривает свою стратегию. Помимо отладки массового выпуска Model 3 компания готовится к активному расширению своей деятельность и планирует в течение двух следующих лет выпустить грузовик Semi, кроссовер Model Y и новый Roadster. Кто бы не занял место Дага Филда, ему придётся засучив рукава решать не только текущие проблемы Model 3, но и приложить все силы к выводу на рынок целого ряда заявленных автомобилей Tesla.

Стоит отметить, что Даг Филд — лишь очередная потеря Tesla за последние месяцы. Так, вслед за апрельским уходом в Intel начальника подразделения разработки автопилота Джима Келлера (Jim Keller), в мае Waymo перешёл руководитель по техническим вопросам безопасности на дорогах Мэтью Шваль (Matthew Schwall). Одновременно аналитики всё чаще высказывают неутешительные прогнозы относительно будущего Tesla, так что создаётся впечатление, что люди покидают уже тонущий корабль.



