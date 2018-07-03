Wizz Air запустил новые рейсы из Киева в Германию
Венгерский лоукостер Wizz Air открыл ежедневные рейсы из Киева в Берлин (аэропорт Шенефельд) и Франкфурт.
Об этом сообщается в пресс-релизе авиакомпании.
Стоимость билета в одну сторону стартует от 989 грн. Обслуживает рейсы Airbus A320.
Кроме того, и. о. руководителя корпоративных коммуникаций авиакомпании Сорина Ратц заявил, что в 2018 году авиакомпания удваивает свою деятельность в Украине.
Напомним, что в апреле компания открыла прямой авиарейс в немецкий Дортмунд.
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Транспорт
03.07.2018 15:43