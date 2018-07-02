На верфи в Херсоне горело судно (обновлено)

Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности.

На верфи в Херсоне горело судно (обновлено)
Фото: kherson.dsns.gov.ua

В Херсоне на верфи произошел пожар на судне 1982 года выпуска, которое находится на ремонте на судостроительном заводе.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По прибытию на причал спасатели установили, что пожар охватил палубу на площади 100 кв. м. Огонь распространялся по горючей отделке коридора и каютах судна на штурманскую рубку. Пожар был локализован в 13:00... На месте происшествия работает 20 человек личного состава и пять единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Фото: kherson.dsns.gov.ua

По информации херсонских СМИ, пожар произошел во время сварочных работ на молдавском судне Sormovskiy 45, которое находится на ремонте в акватории Херсонской верфи "Смарт Меритайм Групп".

Обновление. По информации ГосЧС, по состоянию на 15:20 пожар был полностью ликвидирован.

Напомним, в 2016 году в порту Одессы на поисково-спасательном судне "Донбасс" Военно-морских сил ВСУ произошел пожар.


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