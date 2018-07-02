Tesla превзошла заявленные объёмы производства Model 3, выпустив 7000 за неделю

Похоже, Tesla начинает выбираться из производственного ада с моделью Model 3, и у многих, оформивших за $1000 предварительные заказы два года назад, появилась надежда получить-таки свой заветный электрокар. Официальные данные по второму кварталу Tesla, как ожидается, озвучит во время отчётной конференции на этой неделе.

Тем не менее, как сообщило издание Reuters со ссылкой на двух рабочих завода, компания смогла достичь планируемого уровня в 5000 автомобилей в неделю буквально через несколько часов после окончания заявленного срока. Напомним: в начале июня прошлого года исполнительный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) обещал выйти во втором квартале 2018 года на этот показать (второй квартал формально закончился в полночь с 30 июня на 1 июля). Издание Electrek в свою очередь переопубликовало праздничный твит со знаковым фото одного из сотрудников Tesla под ником @m_nehemiah_c (сам твит от 1 июня был затем удалён):

Впрочем, господин Маск уверил в Twitter , что прогресс с отладкой массового производства Model 3 более значительный, и с конвейера за 7 последних дней сошло уже 7000 авто:

7000 cars, 7 days

?? Tesla Team ?? — Elon Musk (@elonmusk) 1 июля 2018 г.

Tesla возлагает немало надежд на Model 3, надеясь, что этот более дешёвый электромобиль получит широкое распространение и завоюет большую популярность. И, как следствие, поможет вывести компанию к прибыльному уровню. Но путь этот оказался заметно сложнее, чем ожидалось: компания не смогла до конца 2017 года добиться обещанных темпов производства и только сейчас их достигла. Частично проблема заключалась в чрезмерном уповании Tesla на автоматизацию на заводе в Фремонте, что стало узким местом производства и вызвало задержки.

В апреле, несмотря на большой прогресс в наращивании производства, оптимизацию конструкции автомобиля и запуск третьей производственной линии, компания снова не достигла новой заявленной на первый квартал цели в 2500 автомобилей за неделю (удалось выйти только на показатели в 2000 авто в неделю). Теперь, когда Tesla удалось, наконец, исполнить одно из обещаний, возникает главный вопрос: сможет ли компания не только поддерживать, но и наращивать заданный темп для удовлетворения спроса на народный электромобиль.



