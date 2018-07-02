Первый рейс с украинскими туристами вылетел из Туниса

В 12:30 один из пяти самолетов отправился в Украину.

Первый рейс с украинскими туристами вылетел из Туниса
Аэропорт Туниса
Фото: #twitter#.com/VasylKyrylych

Первый самолет с украинскими туристами, которые несколько суток не могли вылететь из Туниса, отправился в Украину.

Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения МИДа Василий Кирилич в своем микроблоге Twitter.

"В 12:30 из Туниса вылетел один из пяти самолетов, которые в течение 2-3 июля должны перевезти украинских туристов, которые не смогли вовремя вернуться домой", - написал он.

Напомним, с начала лета несколько украинских туроператоров сорвали вылеты туристов на отдых, главным образом в Турцию и Египет. Причиной задержек вылетов является недостаточное количество самолетов, а также долги туроператоров перед авиакомпаниями.

Также около 800 туристов застряли на несколько суток в Тунисе. Украинская авиакомпания "Браво" сообщила, что выполнит пять гуманитарных рейсов из Туниса в Киев и Львов для доставки около 850 пассажиров. Авиакомпании отмечает, что финансовые обязательства - долги - туроператор Oasis наращивал в течение двух лет, и сейчас задолженность составляет 25 млн гривен. Это, в свою очередь, привело к вынужденной отмене рейсов и изменении расписания авиакомпании.

Кроме того, министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал на 3 июля совещание с представителями авиакомпаний и туроператоров, чтобы разрешить ситуацию с задержками туристических рейсов.


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